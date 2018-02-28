Futbolcular ‘kalsın’ dedi – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Futbolcular ‘kalsın’ dedi

    Futbolcular ‘kalsın’ dedi
    Yaklaşık 3 saat süren yönetim toplantısının ardından son bir şans daha verilen için futbolcuların etkili olduğu ortaya çıktı. Yeşil- beyazlı oyuncuların Fransız çalıştırıcı ile devam edilmesi yönünde görüş birliğine vardıkları ve bunu da yönetime aktardıkları öğrenildi. Le Guen'in Kayseri karşısında da kötü sonuç alınması halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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