Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:41
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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