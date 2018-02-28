Bursaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    taktik çalıştı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> taktik çalıştı

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 24. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda küçük kalelerle oynanan oyunla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

    , yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.


    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:41
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