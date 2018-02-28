Bursaspor, ligin ilk 6'sından sadece 1 puan aldı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , ligin ilk 6'sından sadece 1 puan aldı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, ligin ilk 6'sından sadece 1 puan aldı

    , ligin üst sıralarında yer alan ekiplere karşı sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, puan cetvelinde ilk 6 sırada yer alan ekiplere karşı şu ana dek oynadığı 9 maçta sadece 1 puan aldı, bu maçların 8'ini ise kaybetti.

    Süper Lig'de , üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zor günler geçirirken aynı zamanda kendisinin üzerinde yer alan ekiplere karşı da sonuç almakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk 6 sırasında yer alan ekiplere karşı bu sezon en az puan alan takım oldu. , söz konusu ekiplerden yalnızca 1 puan alabilirken, onu da evinde oynadığı maçında 2-2'lik skor ile elde etti. Ligin ilk yarısında ise 'a deplasmanda 2-1 mağlup olan , bunun yanı sıra ve Medipol 'e de hem iç hem de dış saha maçlarında kaybetti. Ayrıca, evinde deplasmanlarda ise ve Kayserispor maçlarından da boynu bükük ayrıldı.

    Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan ekipler de dahil olmak üzere geride kalan 11 takım ise, ligin ilk 6 sırasındaki ekiplerden en az 2 puan kazanmasını bildi. Ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor, M. , Kayserispor ve maçlarından 7 puan çıkarırken; ise zirve yarışındaki takımlardan 2, Atiker Konyaspor da 4 puan aldı. ise, söz konusu ekiplerle şu ana dek oynadığı toplam 9 maçın 8'ini kaybederek formsuzluğunu ortaya koydu.

    İŞTE O MAÇLAR;
    Medipol -: 1-0
    -: 2-1
    -: 1-2
    Kayserispor-: 3-1
    Bursaspor-: 0-1
    -Bursaspor: 1-0
    Bursaspor-Medipol : 0-3
    Bursaspor-: 2-2
    -Bursaspor: 5-0

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:50
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