Bursa kapıları kapattı

Ligde 9 maçtır kazanamayan Timsah’ta idmanlar basına kapandı. Kayseri maçıyla kaderi belirlenecek Le Guen de haftalık toplantısını yapmayacak

Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık yenilgiyle ligde 9 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor'da eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile devam kararı alınmıştı. Cuma günü Kayserispor'la en kritik maçına çıkacak Timsah'ta adeta seferberlik ilan edildi. Daha önce basına açık olarak yapılacağı duyurulan antrenman basına kapatıldı. Karşılaşma gününe kadar tüm antrenmanlar basına kapalı olarak yapılacak. Her hafta düzenli olarak basın toplantısı yaparak soruları yanıtlayan Fransız çalıştırıcının da, toplantı düzenlemeyerek Kayserispor maçına odaklanıp, taktik çalışmalara yoğunlaşacağı bildirildi