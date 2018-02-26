Bursaspor'dan Le Guen açıklaması! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan açıklaması!

    Bursaspor'dan Le Guen açıklaması!

    'de kötü dönemden geçen 'da yönetim kurulu, Fransız teknik adam Paul ile yola devam etme kararı aldı.

    'nde, başkanlığında toplanan yönetim kurulunun, Fransız çalıştırıcının yeşil-beyazlı takımdaki geleceğini tartıştığı bildirildi.

    Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonunda yönetim kurulu üyelerinin, "takımda bir değişikliğinin fayda sağlamayacağı" görüşünde birleştiği ve ile yola devam etme kararına vardığı kaydedildi.

    Kulübü Başkanı Ali Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçının ardından camiada Le Guen'in gitmesi konusunda seslerin yükseldiğini söyledi.

    Yönetim kurulu olarak bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Ay, "Kötü gidişle ilgili olarak her konuyu gündemimize getirdik. Yönetici arkadaşlarımızın fikirlerini aldık. Şu an için bir teknik direktör değişikliğinin takıma bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Böylelikle Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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