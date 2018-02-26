Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , 2 Mart Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmana katılmadı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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