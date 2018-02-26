Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2 Mart Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından sona erdi. Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Stancu, antrenmana katılmadı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:24
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Hubocan şoku
Toplam 1
Yorum
paşa Uğur yine hata yaptı ve golü yedik,çok ağır kaldı,aslında başarılı olmasını çok istiyorum ama yok olmuyor canlı bomba gibi
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 24
Yorum
ruhi mücerret ezici bir üstünlüktü ,,10 kişi bayernden 5 yemek normaldi arsenal 11 kişiyle 2 maçta 5 er yedi. fener bunu göremedi..e haddini bileceksin
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 17
Yorum
Kartalım Sonrada derler Beşiktaşı koruyorlar.Adamın oğlu Beşiktaşın sahasında bile Feneri kolladı. Tabi Kırmızı verse Fb gol atamaz gerilere gider..
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