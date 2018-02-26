Bursaspor antrenmanında gerginlik! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    antrenmanında gerginlik!

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> antrenmanında gerginlik!

    'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken Galatasaray maçında sakatlık yaşayan antrenmana katılmadı. ile Alper Berberoğlu ise antrenman esnasında bir tartışma yaşadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor'u Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sabah saatlerinde 'nde toplanan yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, stretching hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan yeşil beyazlı ekipte, 2 grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise kontrol pas çalışması yaptı.

    STANCU ÇALIŞMAYA KATILMADI
    'un Rumen futbolcusu , sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan forvet oyuncusu, tedbir amaçlı dinlendirildiği belirtilirken, yarınki antrenmanda takıma katılması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı düzelen ve 'nun, Kayserispor maçında sahada olacağı öğrenildi.

    BARIŞ İLE ALPER ANTRENMANDA TARTIŞTI
    Öte yandan yeşil beyazlı ekibin antrenmanında ile Alper Ademoğlu arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Bir pozisyon sonrasında Alper'in tavrına sinirlenen Barış, bu duruma tepki gösterirken, Dzon Delarge ile olayı yatıştıran iki isim oldu. Antrenman daha sonra kaldığı yerden devam etti.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    antrenmanında gerginlik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN