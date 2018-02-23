Paul Le Guen: “Tabii ki Bursa’ya döneceğim!"
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 'Bursa'ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa'ya mı gideceksiniz?' sorusuna, “Bu konudaki cevabım çok net. Tabii ki Bursa’ya döneceğim” yanıtını verdi. Le Guen ayrıca kırılgan bir takım olduklarını sözlerine ekledi.
"Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur"
Futbolcularından mental açıdan güçlü olmasını beklediğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, "Taraftarların beklentisi yüksek. Bursaspor özel bir camia. Oyuncular ve benim için güçlü kalmak çok önemli. Oyuncuları suçlamak işin kolayına kaçmak olur. Bu işten beraber çıkabiliriz. Ben oyuncularıma yardım etmek için buradayım" şeklinde konuştu.
"Tabiki Bursa'ya döneceğim"
'Bursa'ya dönecek misiniz? Yoksa Fransa'ya mı gideceksiniz?' sorusuna Le Guen, "Bu şekilde soruların sorulmasına hiç hoş karşılaşmıyorum ama saygı duyuyorum. Bu konudaki cevabım çok net. Tabiki Bursa'ya döneceğim. Bu işleri düzeltmek savaşacağım. Başkan ve yönetimin güvenin arkamda olduğunu biliyorum" diye cevap verdi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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