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    20 Şubat 2018, Salı
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    'e güvenoyu

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a>'e güvenoyu

    Başkan , “Hoca değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynısını yaşamamak adına hocamızın arkasındayız” dedi

    Yeni Malatya beraberliğiyle ligde 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor'da eleştirilerin odağındaki teknik direktör Paul 'e yönetimden güvenoyu çıktı. Başkan , Le Guen ve oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getirdiğini belirtirken, alacakları 1-2 galibiyetle kötü günleri atlatacaklarını söyledi.

    'GEÇEN YILDAN DAHA İYİYİZ'
    Başkan Ay, "Camiada geçen yıl yaşadığımız travmadan dolayı karamsar bir tablo çizildi. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Hoca değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sorunlarla karşılaşmamak adına hocamızın arkasındayız" diye konuştu.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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