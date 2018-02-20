Le Guen'e güvenoyu
Başkan Ali Ay, “Hoca değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynısını yaşamamak adına hocamızın arkasındayız” dedi
'GEÇEN YILDAN DAHA İYİYİZ'
Başkan Ay, "Camiada geçen yıl yaşadığımız travmadan dolayı karamsar bir tablo çizildi. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Hoca değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sorunlarla karşılaşmamak adına hocamızın arkasındayız" diye konuştu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:50
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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