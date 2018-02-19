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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    iddiası

    <a href="/index/safet-susic?id=8f1a6119-5221-4985-9cad-274509a0b19b" class="" rel="tag">Safet Susic</a> iddiası
    BURSASPORDA alınan başarısız sonuçların ardından taraftarın istifaya davet ettiği yönetimin, faturayı teknik direktör Paul Le Guen'e kesmesi bekleniyor. Bugün olağanüstü toplanacak yeşil-beyazlı yönetim Fransız teknik adamın sözleşmesini tek taraflı feshedebilir. Kulübü'ne yakın kaynaklar Le Guen'in gönderilmesi durumunda takımın başına son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 'in getirileceğini belirtiyor.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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