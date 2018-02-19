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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    istifa etmiyor

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a> istifa etmiyor
    BURSA'DA Malatya beraberliği sonrası gözlerin çevrildiği Teknik Direktör Paul , istifa sorularına tepki gösterdi. Fransız çalıştırıcı, "İstifa nasıl edebilirim? İki yıllık anlaştım. Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım. Çok garip bir soru" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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