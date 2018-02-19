Le Guen ile devam
Bursaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam edilmesi yönünde karar alındı.
İKİ KRİTİK MAÇ
Yeşil-beyazlılar, ligde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. 23. haftadaki Galatasaray ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:23
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Kral Giuliano
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Takıma ne kadar faydalı olduğunu , olmadığı 2 maçta ortaya çıktı Gulianonun.
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Her şey elinizde iyi mücadele motivasyon ve sahaya ruhunuzu koyarak çıktığınızda Fenerbahçe nin önünde kimse durumaz.
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İptal edilmezse ertelensin!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Beşiktaşa gösterilen bütün kartlar ve cezalar iptal edilsin ,hatta maçlara da istedikleri hakem atansın , olmazsa direk şampiyon ilanedilsi
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