Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti
Ligde çıktığı son 8 maçta da 3 puan alamayan Bursaspor, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. Le Guen’in öğrencileri, ligdeki son galibiyetlerini 78 gün önce almıştı.
EN UZUN SÜREDİR GALİBİYET HASRETİ ÇEKEN TAKIM
22 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. 8 maçtır 3 puana uzanamayan Timsah, en son 78 gün önce bu sevinci yaşamıştı.
YENİ MALATYASPOR MAÇINDA YÖNETİME TEPKİ
Bursasporlu taraftarlar, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen'e büyük tepki gösterdi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:19
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
mehmet terim puanlar kaybetmeye başlayınca kadroyu o kurmadı bahanesi türemeye başladı. ligin en iyi kadrosuydu tudor oynatamıyordu diye yolladınız
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Brezilya'dan yanıt: Giuliano mu, Talisca mı?
Toplam 1
Yorum
TARFATAR Guliano nun bir standardı var , talisca bir maç iyi 1 maç kötü.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
yaşar ersoyu Terim başarısız.Çok hata yapıyor.Takım kötü oynuyor.Yönetim transfer yapamıyor ama oyuncu satıyorŞampiyonluk hayal.
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