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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti

    Bursaspor’un 78 günlük galibiyet hasreti

    Ligde çıktığı son 8 maçta da 3 puan alamayan Bursaspor, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. ’in öğrencileri, ligdeki son galibiyetlerini 78 gün önce almıştı.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Ligde en son 14. haftada deplasmanda Konyaspor'a karşı galibiyet elde eden 'in öğrencileri, o karşılaşmanın ardından çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

    EN UZUN SÜREDİR GALİBİYET HASRETİ ÇEKEN TAKIM
    22 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde en uzun süredir galibiyet hasreti çeken takım konumunda yer alıyor. 8 maçtır 3 puana uzanamayan Timsah, en son 78 gün önce bu sevinci yaşamıştı.

    YENİ MALATYASPOR MAÇINDA YÖNETİME TEPKİ
    Bursasporlu taraftarlar, dün oynanan Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen'e büyük tepki gösterdi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:19
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