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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan 10 yıl sonra bir ilk!

    Bursaspor’dan 10 yıl sonra bir ilk!

    , ligde 8 maçtır kazanamazken, daha önce de 2008 yılında aynı başarısızlığı sergilemişti. Ligde en uzun kazanamama serisi 13 maç olan yeşil beyazlı ekibi ayrıca zorlu bir fikstür bekliyor.

    'in 22'nci haftasında , sahasında ağırladığı Evkur mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle galibiyet hasreti 8 maça çıkan yeşil beyazlı ekip, ligde devam eden en uzun kazanamama serisini de sürdürdü. Malatya ekibi karşısında aldığı beraberlik sonrası Bursaspor, 2018 yılındaki kötü grafiğini de tekrarlamış oldu. Ligde 2008-09 sezonun 7'nci haftasında iç sahadaki mağlubiyetiyle başlayan süreçte yeşil beyazlı ekip, üst üste 8 maç kazanamamıştı. O dönem 13 Aralık 2008'de oynanan ligin 15'inci hafta maçında Bursaspor, evinde 'u yenerek bu seriye son vermişti.

    EN UZUN KAZANAMAMA SERİSİ 13 MAÇ
    1963-64 sezonundan itibaren profesyonel liglerde 55 sezondur mücadele veren Bursaspor'un, bir sezon içerisinde ligde en uzun kazanamama serisi ise 13 maç olarak görülüyor. 1972-73 sezonunda yeşil beyazlı ekip, ligin ortalarında 13 maçta galibiyete hasret kalırken 16 takımlı ligi de 10'uncu sırada tamamlamıştı. Bunun dışında Bursaspor, 1978-79 sezonunda ise ligde 12 maç üst üste galip gelemezken; 1977-78, 1986-87 ve 1998-99 sezonlarında yeşil beyazlı ekibin galibiyet hasreti ligde üst üste 10 maça çıkmıştı.

    ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
    Öte yandan Bursaspor, ligde geride kalan 22 maç sonunda 27 puanda kaldı. Küme düşme hattı ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil beyazlı ekip, bundan sonraki iki maçını ise ligin ilk 5 sırasında yer alan ve ile oynayacak. Bu hafta ligde son 11 maçtır yenemediği Galatasaray'a 'da konuk olacak Bursaspor, hemen akabinde ise son 6 lig maçında 5'ini kaybettiği ve sadece bir kez kazandığı Kayserispor'a karşı evinde mücadele edecek. Bu 2 kritik maç, yeşil beyazlı ekibin kaderini çizecek.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:07
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