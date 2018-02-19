Bursaspor’a Sow'dan iyi, Badu’dan kötü haber
Süper Lig’de dün sahasında Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Bursaspor, ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılarda tedavi için gittiği Dubai’den dönen Moussa Sow, takımdan ayrı düz koşu yaparken, diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edilen Badu'nun ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Dünkü karşılaşmada forma giymeyen ve az süre alan oyuncular ise ısınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştirdi.
SOW DÖNDÜ, BADU'DAN KÖTÜ HABER
Bursaspor'da sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen ve bir süredir Dubai'de tedavi gören Senegalli yıldız Moussa Sow, hafif sakatlığı bulunan Jires Kembo ile birlikte takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman eksikliği sebebiyle kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Sow'un çarşamba günü takımla birlikte çalışmalarına başlaması ve Galatasaray maçında da sahada yer alması bekleniyor. Öte yandan Badu'nun ise diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:39
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
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