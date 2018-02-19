Bursaspor, Le Guen'e güveniyor

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor'da kulüp başkanı Ali Ay, teknik direktör değişikliğini düşünmediklerini, yollarına Paul Le Guen ile devam edeceklerini söyledi.
Özlüce Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Ali Ay, 8 haftadır galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.
Özellikle dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanmaları gerektiğini ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getiren Ay, "İyi bir kadroya sahibiz. Bugünleri de atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Alacağımız bir-iki galibiyetle yeniden yükselişe geçeceğiz." dedi.
Ali Ay, teknik direktör Le Guen ve oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Camiada 8 haftadır galip gelememiş olmamız nedeniyle karamsar bir tablo çizilmeye başlandı. Genel olarak geçen sene yaşadığımız travmadan dolayı böyle endişe duyulduğunu düşünüyorum. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Dün akşamki maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitmemiz yönünde yorumlar var. Ben buna katılmıyorum. Teknik direktör değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak adına hocamızın arkasındayız. Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz."
Başkan Ay, camia olarak olumsuz tablodan kurtulup, umutla geleceğe bakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:52
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Devir teslim!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı 2penaltılıSerdarDENGESİZ.ÇıkardınKORAY ıAL.GomisiÇıkar.ERENİal.DONKdursunYerinde.FegİÇıkar.Yasinİal.RecepGökaySelçukKaanNerede?AykutuÖrnekAL
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 21
Yorum
gs lı çok yazık oldu ben fatih terimin tudordan üstün oldugunu daha iyi hoca oldugunu sanmıyorum tudor daha iyiydi fatih kovuldu 4 üncüye aday.
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G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
taner bu durumdaki oyuncuyu oynatmak ne onu riske atmak demektir.ne olursa olsun oynatmamak gerektı.hadi yöneticiler bunu düşünemediler.doktor ni
Bursaspor, Le Guen'e güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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