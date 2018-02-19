CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'e güveniyor

    Bursaspor, Le Guen'e güveniyor

    Spor Toto Süper Lig'de 8 haftadır galibiyete hasret kalan 'da kulüp başkanı , teknik direktör değişikliğini düşünmediklerini, yollarına Paul ile devam edeceklerini söyledi.

    'nde gazetecilerle bir araya gelen , 8 haftadır galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi.

    Özellikle dün oynanan Evkur maçını kazanmaları gerektiğini ancak sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getiren Ay, "İyi bir kadroya sahibiz. Bugünleri de atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Alacağımız bir-iki galibiyetle yeniden yükselişe geçeceğiz." dedi.

    Ali Ay, teknik direktör ve oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

    "Camiada 8 haftadır galip gelememiş olmamız nedeniyle karamsar bir tablo çizilmeye başlandı. Genel olarak geçen sene yaşadığımız travmadan dolayı böyle endişe duyulduğunu düşünüyorum. Ancak geçen seneki kadrodan daha iyi bir kadroya sahibiz. Dün akşamki maçın ardından teknik direktör değişikliğine gitmemiz yönünde yorumlar var. Ben buna katılmıyorum. Teknik direktör değişikliğinin şu an faydalı olacağını düşünmüyorum. Geçen sezon bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak adına hocamızın arkasındayız. Le Guen ile yolumuza devam edeceğiz."

    Başkan Ay, camia olarak olumsuz tablodan kurtulup, umutla geleceğe bakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor, Le Guen'e güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN