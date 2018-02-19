Bursaspor golü unuttu
Süper Lig’de ilk 14 haftalık periyotta rakip filelere 27 gol atan ve ligin en golcü takımları arasında yer alan Bursaspor, son 8 haftada ise bu görüntüsünden çok uzak durumda yer alıyor. Timsah, ligde çıktığı son 8 mücadelede yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayabildi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:18
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
mehmet terim puanlar kaybetmeye başlayınca kadroyu o kurmadı bahanesi türemeye başladı. ligin en iyi kadrosuydu tudor oynatamıyordu diye yolladınız
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Brezilya'dan yanıt: Giuliano mu, Talisca mı?
Toplam 1
Yorum
TARFATAR Guliano nun bir standardı var , talisca bir maç iyi 1 maç kötü.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
yaşar ersoyu Terim başarısız.Çok hata yapıyor.Takım kötü oynuyor.Yönetim transfer yapamıyor ama oyuncu satıyorŞampiyonluk hayal.
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