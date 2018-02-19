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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    golü unuttu

    Bursaspor golü unuttu

    Süper Lig’de ilk 14 haftalık periyotta rakip filelere 27 gol atan ve ligin en golcü takımları arasında yer alan , son 8 haftada ise bu görüntüsünden çok uzak durumda yer alıyor. Timsah, ligde çıktığı son 8 mücadelede yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayabildi.

    Lige iyi bir başlangıç yapan ve özellikle golcü kimliği ile dikkat çeken , son haftalarda ise bu görüntüsünden bir hayli uzak. Yeşil-beyazlılar, ligin ilk 14 haftalık diliminde rakip fileleri 27 kez sarsarak ligin en golcü takımları arasında yer almıştı. Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından son 8 haftada galibiyet yüzü görmeyen Timsah, golü de unuttu. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 8 müsabakada yalnızca 4 gol atabildi. Devre arası gol yollarına çözüm bulması için alınan ise sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemiyor.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:18
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