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    18 Şubat 2018, Pazar
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    ’da sevinci

    Bursaspor’da Batalla sevinci
    , ligde bugün sahasında karşılaşacağı 'u mağlup ederek, 7 maçlık galip gelememe serisini bozmak istiyor. Bu alanda ligin en uzun serisine sahip takım unvanını taşıyan yeşil- beyazlılar 3puandan başka bir şey düşünmüyor. 'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Arjantinli yıldız da forma giyebilecek.
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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