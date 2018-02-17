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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Bursa idmanında çok özel bir misafir

    Bursa idmanında çok özel bir misafir
    Y.MALATYA hazırlıklarını sürdüren 'un idmanında dün sürpriz bir misafiri vardı. Küçük yaşlarda Bursaspor altyapısında kalecilik yapan, 1983 Bursa doğumlu sanatçı Erkan Koçak Köstendil, yeşil-beyazlıların antrenmanına katıldı. Köstendil, Bursaspor eşofmanlarını giydi ve 7 maçtır kazanamayan takıma moral verirken, birlikte keyifli dakikalar yaşadı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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