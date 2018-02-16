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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Artık zafer vakti

    Artık zafer vakti

    ’da , 7 maçlık galibiyet hasretini önünde bitirme sözü verdi

    'da gözler Pazar günü evindeki Y. maçına çevrildi. Rakiplerini mutlak yenmeleri gerektiğini belirten Teknik Direktör Paul , öz güven eksikliğinden yakındı. Fransız çalıştırıcı, "Bizim takım olarak şu anda gözlemlediğim kadarıyla en büyük eksikliğimiz, devamlılık. Kendi özelliklerimizi, iyi olduğumuz özellikleri tekrardan ön plana çıkarmalıyız ve hepsinden daha önemlisi, özgüvenimizi kazanmalıyız, bu çok önemli. Ben onlara bu özgüveni aşılamalıyım, onlar da çalışmaları sırasında bu özgüveni geri kazanmalı ve maçta kullanmalılar" dedi. Sakatlığını atlatan Batalla'nın, Y.Malatya maçının kadrosunda olacağına işaret eden tecrübeli teknik adam, "Batalla umarım oynayabilir, hafta başından beri takımla çalışmalarını sürdürdü. İlk 11&acute;de oynayabileceğini düşünüyorum ama eğer ilk 11 olmasa da kadroya mutlaka girecektir" bilgisini verdi.

    Sow'un sakatlığı büyük sorun
    Le Guen, iki hafta önceki Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan Sow'un eksikliğinin kendileri için sorun oluşturduğunu belirtti. Le Guen, "Onu katkı vermesi için ve takıma yardımcı olması için getirdik. Şu anda yapabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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