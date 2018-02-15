Kulüp doktorundan Sow açıklaması
Bursaspor Kulüp Doktoru Gökhan Özhan, sakatlığı bulunan Moussa Sow’un Dubai’de tedavi gördüğünü ve ligin 23. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceğini açıkladı.
"Batalla gayet iyi durumda"
Sow'un başka takımlarda oynarken medyaya da yansıyan bazı kronik sakatlıklarının olduğunu ifade eden Özhan, "Biz bir oyuncu alırken risk analizi yaparak bu karara varıyoruz. Moussa'nın da takımımıza katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu transfere onay verdik. Bazı problemleri var ama şu an yaşadığı sakatlık bunlarla alakalı değil. Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyoruz. Batalla da antrenmanlara başladı. Gayet iyi durumda. Şu anda sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş için de programımız önümüzdeki hafta takımımıza dönmeleri yönünde" şeklinde konuştu.
"Sezon öncesi hazırlık kampına yetişmesi olası gözüküyor"
Sercan Yıldırım'ın ameliyatı sonrasında 4'üncü ayında olduğunu ifade eden Gökhan Özhan, "Çapraz bağ yaralanmaları sonrası en erken sahaya dönüş 6 ay olarak öngörülür her zaman. Bu sezonunun sonuna doğru maç oynayabileceğini tahmin etmiyoruz fakat sezon öncesi hazırlık kampına yetişmesi olası gözüküyor" diye konuştu.
"Bu sezon en azından normal hayatına dönmesini hedefliyoruz"
Serdar Kurtuluş'un da çok ciddi bir sakatlık geçirdiğini hatırlatan Özhan, "Sinir yaralanması olduğu için sahalara dönüşü konusunda hala net bir karar verebilmiş değil hekimler. Gelişme sağlamaya başladı. En son sinir ameliyatı geçirmişti. Gelişmenin başlaması bizi umutlandırdı. Öncelikli olarak Serdar ile ilgili hedefimiz normal hayatına dönebilmesi. Kalıcı bir hasar olmaması. Futbol ile ilgili kısmını önümüzdeki sezon düşüneceğiz. Bu sezon en azından normal hayatına dönmesini hedefliyoruz" dedi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:10
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
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