CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da mesaisi

    Bursaspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi

    , 'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü Evkur ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, basına kapalı bölümde ise maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

    'da sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.

    Öte yandan, takımla çalışmalara devam eden Pablo Batalla'nın Evkur maçında görev alabileceği belirtildi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN