Bursaspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, basına kapalı bölümde ise maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan, takımla çalışmalara devam eden Pablo Batalla'nın Evkur Yeni Malatyaspor maçında görev alabileceği belirtildi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
ali osman ince düşünür eeee be ali kardeş adam o parayı önceden verirdi ben gelirsem verecem de art niyet vardır
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 6
Yorum
koç Ali Koç gögüs reklamı veremesin die M. ali aydınlarla barışılıp 6-7 yıllık sponsor anlaşması yapılmıştr
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 6
Yorum
erdi sadece tarık fedakarlık yapmamış aslında onun ılk yapması lazım bedavadan para kazanıyor
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