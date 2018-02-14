Bursaspor Malatyaspor'a hazırlanıyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda kontrol pas organizasyonu ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı çalıştı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:35
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 6
Yorum
Taner39 20 yıldır Kadıköyde G.Sarayın galibiyeti yok.Fatih zamanında 6 Kasımda 6-0 lık F.Bahçenin galibiyeti var.F:Bahçe yine kazanır.Fatihde kovulu
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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