Bursaspor, 10 sezon önceki kötü grafiğiyle karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, son mücadelelerinde evinde oynadığı karşılaşmalarda da 3 puanı unuttu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynadığı son 4 lig maçından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu süreçte Gençlerbirliği ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 1-0 ve Medipol Başakşehir'e de 3-0 kaybetti. Bu sezon, söz konusu maçlar öncesindeyse Bursaspor, iç sahadaki 7 lig maçından 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Ligdeki 14'üncü hafta sonunda evinde oynadığı 7 maçta topladığı 16 puan ile en iyi iç saha performansına sahip ligdeki 3'üncü ekip olan Bursaspor, 22'nci haftaya girilirken evindeki 11 maçta 18 puan toplayabildi ve iç saha performanslarına bakıldığında bu alanda 7'nci basamağa kadar geriledi.



7 SEZON ÖNCE 4 MAÇ KAZANAMAMIŞTI

Bursaspor, 2010-11 sezonundan bu yana ise evinde en fazla galibiyete hasret kaldığı dönemi yaşıyor. 2010-11 sezonunda 22'nci haftadaki Gaziantepspor'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi ile başlayan süreçte tıpkı bu yılda olduğu gibi evinde 4 maç üst üste kazanamayarak 2 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip, bu iç sahadaki hasretine 30'uncu haftada Manisaspor'u 2-1 yenerek son vermişti.



10 SEZON ÖNCESİ GİBİ…

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, galibiyete kenetlenerek bu kötü gidişata son vermek istiyor. Yeşil beyazlı ekip, Malatya temsilcisine karşı da sahadan galibiyetle ayrılamadığı takdirde bu kez 10 sezon önceki tehlike ile karşı karşıya kalacak. 2007-08 sezonunda Bursaspor, ligde evinde oynadığı ilk 5 maçta galibiyet elde edemezken, bu maçlardan 4 puan çıkarmıştı.