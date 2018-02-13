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    13 Şubat 2018, Salı
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    ’in kaderi 3 maça bağlı

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a>’in kaderi 3 maça bağlı

    Akhisar yenilgisiyle galibiyet hasreti 7’ye çıkan Bursa’da Fransız çalıştırıcı ipin ucunda

    Süper Lig'de 12 maçtır kazanamayan Akhisar'a deplasmanda yenilen , kötü gidişatını sürdürdü. Ligde çıktığı son 7 maçta da galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar, bu periyotta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alabildi. İlk 14 haftada 4 kez mağlubiyet yaşayan Timsah, son 7 maçta aldığı 5 mağlubiyet ile taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatırken, teknik direktör Paul 'in de geleceği yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Geçen sezon da ikinci devrede yaşadığı düşüşle ateş hattında korkulu rüya gören ve son hafta ligde kalmayı başaran Timsah, kritik üç maça çıkacak. Y.Malatyaspor, ve 'la karşılaşacak 'da bu maçların 'in kaderini belirleyeceği öğrenildi
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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