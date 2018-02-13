Bursaspor'a Sow müjdesi!
Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow’un Katar’da tedavi gördüğü ve ligin 23. haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetişeceği öğrenildi.
Yeşil-beyazlı kulübün Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli yıldız Moussa Sow, Beşiktaş maçı öncesi basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirmişti.
KATAR'DA TEDAVİ OLUYOR
Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow'un kulüpten özel izin alarak Katar'a gittiği bildirildi. Katar'daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa'ya döneceği öğrenildi.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.
KATAR'DA TEDAVİ OLUYOR
Siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyen ve son oynanan T.M. Akhisarspor mücadelesinde de sahada yer alamayan Sow'un kulüpten özel izin alarak Katar'a gittiği bildirildi. Katar'daki doktoruna tedavi olan yıldız ismin perşembe günü Bursa'ya döneceği öğrenildi.
GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor'un gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 22. haftada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor. Deneyimli oyuncunun 23. haftada deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında ise sahada yer alabileceği bildirildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 2
Yorum
Angry Bird sizi size karşı olan veya lehinize olmayan herşey şaşırtıyor zaten, Allah şaşırtmasın
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Aatıf ve Dirar bekleri felç etti
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Yorum
alper Fenerbahçe her zaman yarışın içinde olacaktır
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Belhanda 90+3'te kızardı!
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cengiz sezen Galatasaray düşmanı hakemler, bunları not alıyoruz.
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