Le Guen'in kader maçları
Ligdeki kötü gidişatını sürdüren ve son 7 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, üç kritik maça çıkacak. Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçları Teknik Direktör Le Guen’in kaderini belirleyecek.
Le Guen'in kader maçları
Ligin 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ardından deplasmanda Galatasaray'a karşı mücadele verecek. Ligin 24. haftasında ise taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da, bu maçlardan alınacak sonuçlar da Fransız çalıştırıcı Le Guen'in kaderini belirleyecek.
Batalla takıma dönüyor
Bursaspor'da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Batalla'nın yokluğu hissedilirken, deneyimli oyuncu bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bursaspor, Yeni Malatyaspor karşısında sahada yer alması beklenen Arjantinli yıldızın bu sezon sakatlığı sebebiyle forma giyemediği 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:32
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Toplam 30
Yorum
kaditor caner özür dilemesinin ceremesini çekti.
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Perde Arkası Bu adamı seyretmekten zevk alıyorum!
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Abdullah Avcı'dan Kocaman'a gönderme
Toplam 24
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Perde Arkası Bana kalırsa FB hem savunmada hem de hücumda doğru oynadı. Avcı'nın yorumu doğru olmamış. Fakat şampiyonluk için Başakşehir hala favoridir.
Le Guen'in kader maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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