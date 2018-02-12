CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'in kader maçları

    Le Guen'in kader maçları

    Ligdeki kötü gidişatını sürdüren ve son 7 maçta da galibiyet yüzü görmeyen , üç kritik maça çıkacak. Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor maçları Teknik Direktör ’in kaderini belirleyecek.

    'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan , kötü gidişatını sürdürdü. Ligde çıktığı son 7 maçtan da galibiyet çıkartamayan yeşil-beyazlılar, bu periyotta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alabildi. Ligin ilk 14 haftasında 4 kez mağlubiyet yaşayan Timsah, son 7 maçta aldığı 5 mağlubiyet ile taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

    Le Guen'in kader maçları
    Ligin 22. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, ardından deplasmanda Galatasaray'a karşı mücadele verecek. Ligin 24. haftasında ise taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da, bu maçlardan alınacak sonuçlar da Fransız çalıştırıcı 'in kaderini belirleyecek.

    Batalla takıma dönüyor
    Bursaspor'da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan kaptan 'nın yokluğu hissedilirken, deneyimli oyuncu bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Bursaspor, Yeni Malatyaspor karşısında sahada yer alması beklenen Arjantinli yıldızın bu sezon sakatlığı sebebiyle forma giyemediği 4 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Le Guen'in kader maçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN