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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'a Batalla müjdesi

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a Batalla müjdesi

    'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan , sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

    'de 'a mağlup olan , 22'nci haftada sahasında karşılaşacağı Evkur maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

    Dün oynanan maçında forma giyen oyuncular düz koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalıştı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan ise bugün takımla çalıştı. Ligin 18'inci haftasında oynanan maçının ardından sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu, bu süre zarfında Aytemiz , ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarını kaçırdı. Batalla'nın, Evkur maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

    ? yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:30
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