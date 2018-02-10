Timsah’ta Sow şoku!
Bursaspor’da Beşiktaş maçı öncesi sakatlanan Sow ağrıları artınca dünkü idmana çıkmadı. Senegalli yıldızın Akhisar’da oynamasının zor olduğu öğrenildi
Ligde 6 maçtır kazanamayan Bursaspor, yarınki Akhisar maçına kilitlenirken, sakat futbolculardan gelen haberler pek iç açıcı değil. Hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta geçen hafta Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanan ve Çarşamba günü takımla antrenmana çıkan Moussa Sow, kasık adalesindeki ağrılar artınca dünkü idmana katılmadı. Durumunun bugün netleşmesi beklenen Senegalli yıldızın, Akhisar'da oynamasının zor olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlılarda, Sow'un dışında sakatlıkları bulunan Batalla ve Kubilay'ın da forma giyemeyecek olması teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Bursa'nın Ege'de Akhisar kabusu
Bursaspor, Akhisar deplasmanında lig ve kupada çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0'lık galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, geride kalan karşılaşmalarda 3'er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Timsah, bu sezon deplasmanda 9 maçta sadece 8 puan toplarken, ligde 12 maçtır kazanamayan Akigo evindeki 9 mücadelede 15 puanı hanesine yazdırdı. İki takımın son 4 maçında ise ağlar 20 golle havalandı.
Bursa'nın Ege'de Akhisar kabusu
Bursaspor, Akhisar deplasmanında lig ve kupada çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0'lık galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, geride kalan karşılaşmalarda 3'er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Timsah, bu sezon deplasmanda 9 maçta sadece 8 puan toplarken, ligde 12 maçtır kazanamayan Akigo evindeki 9 mücadelede 15 puanı hanesine yazdırdı. İki takımın son 4 maçında ise ağlar 20 golle havalandı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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