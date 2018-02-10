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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ta Sow şoku!

    Timsah’ta Sow şoku!

    ’da maçı öncesi sakatlanan Sow ağrıları artınca dünkü idmana çıkmadı. yıldızın ’da oynamasının zor olduğu öğrenildi

    Ligde 6 maçtır kazanamayan , yarınki maçına kilitlenirken, sakat futbolculardan gelen haberler pek iç açıcı değil. Hazırlıklarını sürdüren 'ta geçen hafta maçı öncesinde sakatlanan ve Çarşamba günü takımla antrenmana çıkan , kasık adalesindeki ağrılar artınca dünkü idmana katılmadı. Durumunun bugün netleşmesi beklenen yıldızın, Akhisar'da oynamasının zor olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlılarda, Sow'un dışında sakatlıkları bulunan Batalla ve Kubilay'ın da forma giyemeyecek olması teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

    Bursa'nın Ege'de Akhisar kabusu
    Bursaspor, Akhisar deplasmanında lig ve kupada çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kazandı. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0'lık galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, geride kalan karşılaşmalarda 3'er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Timsah, bu sezon deplasmanda 9 maçta sadece 8 puan toplarken, ligde 12 maçtır kazanamayan Akigo evindeki 9 mücadelede 15 puanı hanesine yazdırdı. İki takımın son 4 maçında ise ağlar 20 golle havalandı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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