Timsah Arena davasında uzlaşma sağlandı
Dünyanın heyecan veren ilk 10 stadyumu arasında gösterilen Timsah Arenanın yeri konusunda açılan davada uzlaşma sağlandı.
Her ne kadar resmi adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu olsa da Bursaspor taraftarının 'Timsah Arena' olarak adlandırdığı stadyumun kurulduğu alanın büyük bölümü Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne aitti. Ancak, bölgede kamunun yanı sıra şahıs arazileri de bulunuyordu. Arazi sahiplerinden bazılarıyla anlaşma sağlanırken Şenay Çoruh isimli yer sahibi ile anlaşma yapılmadan inşaata başlandı. İnşaatın yükselmesiyle birlikte bedel tespiti ve el atma davası açan Şenay Çoruh, davayı kazandı. Mahkeme Çoruh'a, belediyenin 30 milyon ödeme yapmasına karar verdi. Büyükşehir Belediyesi bu karara itiraz etti. Ancak dava karara bağlandığı için üzerine her ay faiz bindi. Arazi sahibi Şenay Çoruh ile Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde anlaşarak fiyatta uzlaşmaya gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şenay Çoruh'a daha önce itiraz ettiği 30 milyon için faiziyle birlikte 41 milyon lira ödemeyi kabul etti.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:55
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Timsah Arena davasında uzlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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