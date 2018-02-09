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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'a maçından ağır fatura

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçından ağır fatura
    , 'a maçındaki olaylar nedeniyle ağır bir fatura kesti. Saha olayları ile taraftarların bu sezon 3. kez çirkin ve kötü tezahüratından dolayı ayrı ayrı 100'er bin TL para cezası verirken, Güney ve Kuzey kale arkası ile Maraton üst vea lt tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik biletlerini bloke etti. Ayrıca Güney kale arkasındaki 123, 124, 125, 126. bloka giriş yapan seyircilerin biletlerini de 2 farklı eylemden dolayı Bursa'nın 2 ev sahibi olacağı maçta bloke etti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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