Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Bursaspor, 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde yeşil beyazlı ekip, önceki maçlarında rakibine üstünlük sağlayamazken, deplasman performansı da iç açıcı görünmüyor. Lig ve kupada bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen iki takımın randevularında Manisa ekibi 5 kez üç puana uzanırken, Bursaspor ise 4 galibiyet elde etti. Geride kalan 6 maç da berabere sonuçlandı.



?BURSASPOR SADECE 1 KEZ KAZANDI

Manisa'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Bursaspor, lig ve kupada toplamdaki 7 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. 2014-15 sezonunda oynanan lig mücadelesinde 1-0'lık galibiyet elde eden yeşil beyazlı ekip, geride kalan maçlarda ise 3'er yenilgi ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta sadece 8 puan toplarken, Akhisarspor ise evindeki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdırdı.



GOL BOLLUĞU

Öte yandan her iki takımın aralarında oynandığı maçlarda gol performanslarına bakıldığında ise son maçlarda filelerin sürekli olarak havalandığı görülüyor. Lig ve kupa dahilinde oynanan son 4 randevudan tam 20 gol çıktı. Bu süreçte Teleset Mobilya Akhisarspor'un 12 golüne, yeşil beyazlı ekip 8 gol ile cevap verdi. Bu 4 maç öncesinde lig ve kupada oynanan toplam 11 maçta ise yalnızca 23 gol görülmüştü.