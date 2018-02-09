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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan müjdeli haber

    <a href="/index/batalla?id=c63565df-f9e1-405b-8a01-5175c1164860" class="" rel="tag">Batalla</a>’dan müjdeli haber
    PAUL Le Guen, maçında sakatlanan ve sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklanan 'yla ilgili müjde verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Pablo'yu bekliyoruz bir yandan, kısa zamanda dönecek" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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