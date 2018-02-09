Akhisar çıkış maçımız

BURSASPOR'UN golcü futbolcusu Moussa Sow ile Yusuf Erdoğan ve John Bostock imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Timsah'ın 3 yıldızı, 6 maçlık galibiyet hasretlerine Akhisarspor karşısında son vermek istediklerini söyledi.



ÜST SIRALAR AŞKINA

LİGİN ikinci yarısına Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında yaptığı asistlerle iyi başlayan Yusuf, Akhisarspor karşılaşması için, "Üst sıralara tırmanmamız için güzel bir hedef. Bu maçın ciddiyetinin farkındayız. Çok iyi hazırlandık. 3 puanla dönersek, bize Avrupa kupaları yolu da açılabilir. İnşallah Bursa'ya güzel bir skorla döneriz" dedi. Evlilikten sonra performansında yükseliş olduğuna yönelik soruya 25 yaşındaki genç orta saha, "Hanımdan Allah razı olsun, bana iyi bakıyor. İnşallah performansım sezon sonuna kadar böyle gider" yanıtını verdi. SAKATLIĞINI atlatan Senegalli golcü Sow da Akhisarspor maçının önemine değinip Teknik Direktör Paul Le Guen'den forma beklediğini belirtti. Tecrübeli santrfor, "Karşımızda uzun zamandır kazanamayan takım olacak. Bizim için de durum öyle. Beşiktaş'a karşı gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.



ATEŞİN İÇERİSİNE GELDİM

YEŞİL-beya zlıla rın ara transferin son günü Fransa'da Lens takımından kadrosuna kattığı Trinidad Tobago asıllı İngiliz orta sahası John Bostock ise ayağının tozuyla 11'de başladığı Beşiktaş maçında taraftara hayran kaldığını vurgulayıp, "Daha ilk maçtan ateşin içerisine geldim. Ama iyi bir deneyimdi. Umarım onların güzel karşılamasına sahadaki performansımla iyi bir cevap verebilirim" diye konuştu.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU



Timsah'ta imza şov

BURSA Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda BursaStore'da düzenlenen imza gününe büyük ilgi vardı. Bursasporlu taraftarlar, Yusuf Erdoğan, Sow ve Bostock'tan imza alabilmek için adeta yarıştılar. Bini aşkı yeşil-beyazlı futbolsever, Bursastore önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Futbolcular, taraftarın selfie isteklerini de kırmadı. Yusuf, küçük bir taraftara kendi şapkasını hediye etti.