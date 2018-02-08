“Puanlar ve galibiyetler almak zorundayız”
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, futbolda baskının hep olduğunu ifade ederek, "Baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Puanlar kazanmak ve galibiyetler almak zorundayız" dedi.
"Sakatlıkların iyileşiyor olması bizim için iyi gösterge"
Sakatlıklarla ilgili soruya Le Guen, şu cevabı verdi:
"Tabi ki birçok oyuncum sakatlıktan sıyrılarak takıma geri dönüyorlar. Ben de bir teknik direktör olarak geri dönen oyuncularımın getirdiği çeşitlilikle birlikte iyi bir rekabet ortamı hazırlama hükümlülüğünü daha fazla hissetmeye başlıyorum. Her zaman için bir teknik direktör açısından iyi bir göstergedir. Elinde olabildiğince oynamaya hazır daha fazla oyuncunun olması iyidir. Pablo'yu bekliyoruz bir yandan, kısa zamanda dönecek. Tabi ki bizler için iyi göstergeler, sakat oyuncularımızın iyileşiyor olması."
"Puanlar ve galibiyetler almak zorundayız"
Üzerlerinde baskı hissedip hissetmediği şeklinde soruya Le Guen, "Futbolda baskı hep var. Bu işin değişmeyen parçalarından bir tanesi. Çok normal, beklentinin farkındayım. Mesela baktığınız zaman bu karşılaşma için taraftarlarımız bütün deplasman biletlerini satın almışlar. İnsanların bir beklentisinin olduğunu fark etmemek ve bunun sizin üzerinizde baskı oluşturmaması imkansız ama bu normal. Dediğim gibi bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Puanlar kazanmak ve galibiyetler almak zorundayız" şeklinde cevapladı.
Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor
Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Le Guen, antrenman öncesinde oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla çalışmayla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise, yeşil-beyazlı takımın taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Pablo Batalla tedavisi devam ederken, Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:09
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
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