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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    “Puanlar ve galibiyetler almak zorundayız”

    “Puanlar ve galibiyetler almak zorundayız”

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul , futbolda baskının hep olduğunu ifade ederek, "Baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Puanlar kazanmak ve galibiyetler almak zorundayız" dedi.

    Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Paul , pazar günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Akhisarspor maçıyla alakalı konuşan Le Guen, "Akhisar zor bir periyottan geçen bir takım. Bir süredir, en az bizim kadar galibiyet için kızgın ve aç olacaklar. Biz de sahada aç olacağız. Tabi ki ligdeki pozisyonumuz için gerçekten çok önemli bir karşılaşma olacak. Onların da bu maçtan beklentileri yüksek, bizim de beklentilerimiz yüksek. Takımdaki herkes bunun farkında şimdiden" ifadelerini kullandı.

    "Sakatlıkların iyileşiyor olması bizim için iyi gösterge"
    Sakatlıklarla ilgili soruya Le Guen, şu cevabı verdi:
    "Tabi ki birçok oyuncum sakatlıktan sıyrılarak takıma geri dönüyorlar. Ben de bir teknik direktör olarak geri dönen oyuncularımın getirdiği çeşitlilikle birlikte iyi bir rekabet ortamı hazırlama hükümlülüğünü daha fazla hissetmeye başlıyorum. Her zaman için bir teknik direktör açısından iyi bir göstergedir. Elinde olabildiğince oynamaya hazır daha fazla oyuncunun olması iyidir. Pablo'yu bekliyoruz bir yandan, kısa zamanda dönecek. Tabi ki bizler için iyi göstergeler, sakat oyuncularımızın iyileşiyor olması."

    "Puanlar ve galibiyetler almak zorundayız"
    Üzerlerinde baskı hissedip hissetmediği şeklinde soruya Le Guen, "Futbolda baskı hep var. Bu işin değişmeyen parçalarından bir tanesi. Çok normal, beklentinin farkındayım. Mesela baktığınız zaman bu karşılaşma için taraftarlarımız bütün deplasman biletlerini satın almışlar. İnsanların bir beklentisinin olduğunu fark etmemek ve bunun sizin üzerinizde baskı oluşturmaması imkansız ama bu normal. Dediğim gibi bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Puanlar kazanmak ve galibiyetler almak zorundayız" şeklinde cevapladı.

    Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor
    Yeşil-beyazlılar, 'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Le Guen, antrenman öncesinde oyuncularıyla mini bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla çalışmayla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise, yeşil-beyazlı takımın taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Pablo Batalla tedavisi devam ederken, Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:09
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