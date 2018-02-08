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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonla sona erdi.

    Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren ve Emre Taşdemir'in tedavisine devam edilirken Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı koştu.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:03
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