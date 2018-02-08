Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı süren Pablo Batalla ve Emre Taşdemir'in tedavisine devam edilirken Kubilay Kanatsızkuş takımdan ayrı koştu.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:03
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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