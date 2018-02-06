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    06 Şubat 2018, Salı
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    forması müzede

    Zeytin Dalı forması müzede
    BEŞİKTAŞ maçında logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşilbeyazlılar, hain teröristlere karşı Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulunmuştu. Bursaspor Kulübü, figürlü "Yeşil Beyaz Şampiyon" formanın, Bursaspor'un müzesinde yerini aldığını açıklarken, Bursastore'da da satışa sunulduğu bildirildi
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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