Bursaspor'un en istikrarlıları savunmacılar

Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken, Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen en fazla süreyi savunma oyuncularına verdi. Yeşil beyazlı ekipte ligde şu ana dek en fazla forma giyen 6 oyuncudan kaleci Harun Tekin ve hücum oyuncusu Bogdan Stancu dışında 4'ü savunma oyuncuları oldu oldu. Bu kapsamda Bursaspor'un stoper bölgesindeki iki oyuncu Titi ve William Ekong, yeşil beyazlı ekibin en fazla forma giyen oyuncuları olarak dikkat çekti. Her iki oyuncu da bu sezonun başında Bursaspor'a katılmıştı.



TITI VE EKONG'DAN VAZGEÇMEDİ

Brezilyalı 29 yaşındaki savunmacı Titi, sadece 12'nci haftada oynanan Göztepe maçını kart cezası nedeniyle kaçırırken, diğer 19 lig maçında da tam süre aldı. Titi gibi, Nijeryalı stoper William Ekong da, ligde geride kalan haftalarda yalnızca 14'üncü haftada oynanan Atiker Konyaspor maçını sakatlığını nedeniyle kaçırdı ve o da 19 maçta tam süre alarak göze çarptı. Paul Le Guen'in ise, bu sezon özellikle bu savunma ikilisini mecbur kalmadıkça bozmadığı görüldü.



BARIŞ TÜM MAÇLARDA OYNADI

Diğer savunma oyuncuları Barış Yardımcı ve Aziz Behich de en fazla süre alan isimlerden oldu. Barış Yardımcı, tüm lig maçlarında forma giyerken, 6 maçta sonradan oyundan alınınca en fazla forma şansı bulan isimler arasında 4'üncü sırada yer aldı. Aziz Behich ise, 12'nci haftadaki Göztepe ve 16'ncı haftadaki Trabzonspor maçlarını kaçırırken, geride kalan 18 maçın 17'sinde tam süre aldı.



STANCU 3'ÜNCÜ SIRADA

Bursaspor'un bu sezon ligde en fazla forma giyen 3'üncü oyuncusu olan Bogdan Stancu ise istikrarsız performansı nedeniyle son mücadelelerde maçları tamamlayamadı. Kaleci Harun Tekin ise, sakatlığı nedeniyle 13'üncü haftadaki Kardemir Karabükspor ve 14'üncü haftadaki Atiker Konyaspor maçlarını kaçırırken, diğer 18 maçta ise tam süre aldı.