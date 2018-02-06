Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Dünkü antrenmanda Mikel Agu ile çarpışarak sakatlanan Abdullahi Shehu ve tedavisi devam eden Moussa Sow, antrenmanda takımdan ayrı koştu.