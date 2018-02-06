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    06 Şubat 2018, Salı
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    Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

    Dünkü antrenmanda Mikel Agu ile çarpışarak sakatlanan Abdullahi Shehu ve tedavisi devam eden , antrenmanda takımdan ayrı koştu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:38
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