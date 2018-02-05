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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bursaspor'da yeni transfer sakatlandı!

    Bursaspor'da yeni transfer sakatlandı!

    Bursaspor'un antrenmanında ile Mikel Agu bir pozisyonda çarpıştı. Agu kalkarak antrenmana devam ederken, tedavisinin ardından sahaya dönen ancak ağrıları artan Shehu ise idmanı yarıda bıraktı.

    Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 2 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanın en dikkat çekici olayı 'nun sakatlanması oldu. Yarı sahada minyatür kaleler arasında maç yapan yeşil beyazlı ekipte bir pozisyonda Mikel Agu ile çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde bir süre sakatlık yaşarken, Agu ayağa kalkarak antrenmana devam etti. Kulüp doktorlarının gelerek tedavisinin ardından zorlanarak ayağa kalkan Shehu, antrenmana kısa bir süre daha devam etti. Ancak ağrıları artan genç oyuncu, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

    ERTUĞRUL TAKIMLA, SOW AYRI ÇALIŞTI
    Beşiktaş karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Ertuğrul Ersoy, bugünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken, tedavisi süren ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ayrıca, tedavileri süren , Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmazken, Cristobal Jorquera ise salonda tedavisine devam etti.

    Yeşil beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:42
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