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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yusuf maçlarında bir başka

    Yusuf <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçlarında bir başka

    Bursasporlu futbolcu , maçlarında gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor.

    Dün oynanan karşılaşmasında maçın adamı seçilen, kornerden gelen ilk golü hazırlayıp ikinci golün de asistini yapan Yusuf, 11 de ikili mücadele kazandı. Yusuf Eroğan, ayağına her top geldiğinde takımını ateşleyerek 'un hücum varyasyonlarında ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Ayrıca Bursasporlu futbolcu, tribünleri de baskı kurulduğu dakikalarda hareketlendirerek maçtan bir puan alınmasında önemli rol oynadı. , maç boyunca 'ın tecrübeli sağ beki 'e de zor anlar yaşattı.

    Geçen sezon forması giyen , 'in 10'uncu haftasında Vodafone Park'da oynanan karşılaşmada 1 gole imza atarak iyi bir performans gösterdi. 2015-2016 sezonunun 2'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş deplasmanına çıkan , karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve maçın ilk golünü atan isim Yusuf Erdoğan oldu. Ayrıca gösterdiği performansla da Trabzonspor'un 3 puan almasında büyük bir katkı sağladı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:35
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