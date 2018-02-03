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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    scoutlar Milli yıldızı izledi

    İtalyan scoutlar Milli yıldızı izledi

    'un milli kalecisi 'i scoutlar yakından takip etti.

    'un milli kalecisi , maçında dikkat çeken bir performansa imza attı. Yaptığı kurtarışlarla takımının en azından 1 puan almasında önemli rol oynayan ismin ise tribünlerde sürpriz misafirleri vardı.

    Adı daha önce 'la anılan 28 yaşındaki kaleciyi Beşiktaş maçında scoutların izlediği öğrenildi. Sezon başından bu yana bir çok takımın scout gönderdiği isimlerin başında gelen Harun Tekin'e sezon sonunda ciddi tekliflerin gelebileceği belirtiliyor. (Yeni Şafak)

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:30
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