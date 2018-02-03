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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Harun’dan 3 kritik kurtarış

    Harun’dan 3 kritik kurtarış
    Bursaspor'un 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, dün akşam 3 kritik pozisyonda yaptığı kurtarışla yıldızlaştı. İlk yarıda Adriano'nun attığı golde yapacak fazla bir şeyi olmayan Harun, ikinci yarıda ise 5 dakika içinde mutlak iki golü 'ayaklarıyla' önledi. 53'üncü dakikada Lens'in altı pasın içerisinde bomboş durumda yaptığı vuruşu ayaklarıyla kurtaran Harun; bu pozisyondan 5 dakika sonra da Vagner Love'un aynı mesafeden yaptığı kafa vuruşunda yine topun ağlara gitmesini engelledi. Harun Tekin, 84'te de Love'un sol çaprazdan şutunu önledi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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