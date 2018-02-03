Harun’dan 3 kritik kurtarış

Bursaspor'un 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, dün akşam 3 kritik pozisyonda yaptığı kurtarışla yıldızlaştı. İlk yarıda Adriano'nun attığı golde yapacak fazla bir şeyi olmayan Harun, ikinci yarıda ise 5 dakika içinde mutlak iki golü 'ayaklarıyla' önledi. 53'üncü dakikada Lens'in altı pasın içerisinde bomboş durumda yaptığı vuruşu ayaklarıyla kurtaran Harun; bu pozisyondan 5 dakika sonra da Vagner Love'un aynı mesafeden yaptığı kafa vuruşunda yine topun ağlara gitmesini engelledi. Harun Tekin, 84'te de Love'un sol çaprazdan şutunu önledi.