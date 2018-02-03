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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    6 aylığına gelmedim

    6 aylığına gelmedim

    “Galibiyeti kaçıran taraf bizdik. düştüğümüzde bile bunu istedik” dedi

    Bursaspor Paul ise galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. Yeşil-beyazlı çalıştırıcı, "Zorlu bir rakibe karşı iyi mücadele ettik. düştüğümüzde bile oyundan kopmadık ve kazanmak için yüklendik. 3 puanı hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Ama futbol böyle bir şey" ifadelerini kullandı. Fransız teknik adam, son dakikalarda skoru tutmak için uğraştıklarını belirterek "3. golü de bulabilirdik. Hatta kaçan gollerimiz oldu. Ancak gibi takımlar her zaman sürpriz yapabilir ve yaptılar" yorumunda bulundu. Le Guen, taraftarların özellikle ilk yarıda sahaya attıkları maddeler için de "Hoş olmadı" şeklinde konuştu. Tecrübeli hoca, bu mücadeleyi ligin geri kalanında da sürdermek istediklerini dile getirdi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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