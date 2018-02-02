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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Yusuf Erdoğan: " golüyle yıkıldık"

    Yusuf Erdoğan: "<a href="/index/son-dakika?id=c30b098a-ac5b-404b-8d07-e6fbb3207345" class="" rel="tag">Son dakika</a> golüyle yıkıldık"

    Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, ’in 20.haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi

    Yayıncı kuruluşa konuşan Erdoğan, gelecek adına ışık gördüklerini dile getirdi.

    "Son dakika golüyle yıkıldık"

    Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Adına yakışır bir maç oldu. Gol yedikten sonra gardımız düşüyordu ama bugün geri döndük. Son dakikada yediğimiz golle yıkıldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bursaspor taraftarının istediği mücadele bugün de böyle oldu." diye konuştu.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:27
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