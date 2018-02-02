Yusuf Erdoğan: "Son dakika golüyle yıkıldık"
Bursaspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’in 20.haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi
Yayıncı kuruluşa konuşan Erdoğan, gelecek adına ışık gördüklerini dile getirdi.
"Son dakika golüyle yıkıldık"
Yusuf Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Adına yakışır bir maç oldu. Gol yedikten sonra gardımız düşüyordu ama bugün geri döndük. Son dakikada yediğimiz golle yıkıldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bursaspor taraftarının istediği mücadele bugün de böyle oldu." diye konuştu.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:27
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
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Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
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Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
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TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
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