Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında Bursaspor logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.
Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan Türkiye haritası oluşturdu.
Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde ''Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız'' yazılı pankartla çıktı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:31
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
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Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
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Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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