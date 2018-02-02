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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

    'in 20. haftasında 'ı konuk eden 'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında logosunun üzerinde "zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.

    Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.

    Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan haritası oluşturdu.

    Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde ''Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız'' yazılı pankartla çıktı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:31
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