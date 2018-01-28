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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ’da kötü gidişat sürüyor

    Bursaspor’da kötü gidişat sürüyor

    Ligde dün deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan , 5 maçtır galibiyet yüzü görmüyor.

    'in 19. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı 2 maçta da sahadan puansız ayrılarak kalesinde de 6 gol gören Timsah, ligdeki galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

    Son 5 maçta 4 mağlubiyet
    Le Guen yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor müsabakalarında sahadan puansız ayrılan , sahasında oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından ise 1 puanla ayrıldı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:17
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