Bursaspor’da kötü gidişat sürüyor
Ligde dün deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, 5 maçtır galibiyet yüzü görmüyor.
Son 5 maçta 4 mağlubiyet
Le Guen yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Bursaspor, sahasında oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından ise 1 puanla ayrıldı.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:17
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Ali Koç ile Mosturoğlu kapıştı
Toplam 2
Yorum
ali Mosturoğlu Aziz Yıldırım ağzıyla konuşuyor yeter artık düşün Fenerin yakasından beceriksiz adamlar bıktık sizden yeter yahu
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İşte Aslan ’ın transfer listesi
Toplam 2
Yorum
saçmalık amatörce hareket sana yatırım yapılmış bidünya bonservis verilmiş görevini yap sezon sonu gidersin kafası karışmış asamoah neden karışmıyor?
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Türkyılmaz tribünde
Toplam 2
Yorum
**** Vay be aslanım, gözlerim yaşardı resmini görünce. Deplasmanda Manchester United'ı dağıttığın maç gözümün önüne geldi .
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