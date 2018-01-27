Bursaspor’da 3 önemli eksik
ALANYA deplasmanında ter dökecek Bursaspor'da 3 önemli eksik var. Sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve stoper Ertuğrul Ersoy'dan sonra orta sahanın önemli isimlerinden Badu da sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Timsah 20 futbolcuyla Alanya'ya uçtu. Teknik Direktör Paul Le Guen'in, 8 numarada Badu'nun yerine yeni transfer Grozav veya Furkan Soyalp'i oynatması bekleniyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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