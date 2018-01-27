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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’da 3 önemli eksik

    Bursaspor’da 3 önemli eksik
    deplasmanında ter dökecek 'da 3 önemli eksik var. Sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve stoper Ertuğrul Ersoy'dan sonra orta sahanın önemli isimlerinden Badu da sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Timsah 20 futbolcuyla Alanya'ya uçtu. Teknik Direktör Paul Le Guen'in, 8 numarada Badu'nun yerine yeni transfer Grozav veya 'i oynatması bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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