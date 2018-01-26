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    26 Ocak 2018, Cuma
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    olarak savaşmaya hazırız’

    ‘Takım olarak savaşmaya hazırız’
    Ligin 2. yarısına yenilgisiyle başlayan 'da Paul , deplasmandaki maçını takıma hedef gösterdi. Le Guen, " olarak savaşmaya hazırız. Önümüzde bir deplasman maçı var. Ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkarmamız gerekiyor" diye iddialı konuştu.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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