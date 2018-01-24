Yeni transfer ilk idmanına çıktı
Bursaspor’un Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis'ten kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu, yeşil-beyazlı takımdaki ilk idmanına çıktı.
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Kondisyon salonunda başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kofi Atta ve Pablo Batalla'nın tedavilerine devam edildi. Yeni transfer Abdullahi Shehu da takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:40
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adam adamın dibi
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paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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