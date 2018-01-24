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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni ilk idmanına çıktı

    Yeni transfer ilk idmanına çıktı

    ’un Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis'ten kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu , yeşil-beyazlı takımdaki ilk idmanına çıktı.

    Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Kondisyon salonunda başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kofi Atta ve 'nın tedavilerine devam edildi. Yeni da takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

    Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:40
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